Continua il braccio di ferro fra Inter e Mauro Icardi. Il giocatore continua a dire no a qualsiasi proposta arrivata per lui finora. Ancora manca, invece, un'offerta ufficiale da parte della Juventus, club mai uscito dall'orbita dell'argentino. Secondo quanto riportato da SkySport, però, l'Inter, qualora i bianconeri si palesassero negli ultimissimi giorni di mercato per l'attaccante, avrebbe intenzione di alzare la propria richiesta economica rispetto a quanto invece proposto alle altre società che si erano interessate al giocatore.