Inter, pronto il rinnovo per Icardi: 6 milioni all'anno fino al 2022

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il pass per la Champions League conquistato all'ultima giornata di campionato, spinge a pensare che non ci siano dubbi sulla permanenza in nerazzurro del capitano Mauro Icardi. L'attaccante, capocannoniere della Serie A ma fuori dai convocati dell'Argentina per i Mondiali, ha una clausola da 110 milioni di euro valida per l'estero fino a metà luglio, ma ha fatto intendere che a meno di richiesta esplicita da parte del club, la sua intenzione è giocare in Europa sotto la guida di Spalletti. A breve dovrebbe prendere il via la trattativa per il rinnovo, con Ausilio che metterà sul piatto un prolungamento fino al 2022 con stipendio da 6 milioni di euro più bonus a stagione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.