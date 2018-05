Inter, prossima settimana decisiva per il rinnovo di Icardi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riportato da Premium Sport, la prossima settimana potrebbe essere decisiva per il prolungamento di Mauro Icardi. L’Inter proverà a forzare la mano per arrivare al rinnovo e soprattutto ad alzare quella pericolosa clausola rescissoria ancora ferma a 110 milioni, valida solo per l’estero dal primo al quindici luglio. Per convincerlo sul piatto ci saranno naturalmente quella Champions che Maurito ha tanto voluto, garanzie per una squadra che verrà ulteriormente rinforzata e uno stipendio top che con bonus, più o meno facili, dovrebbe arrivare a 7 milioni e mezzo a stagione, a livello dei più importanti big della Serie A.