Inter, prove di sereno: Allegri in stand by

Soddisfazione per l’attitudine mostrata dalla squadra nel momento di oggettiva difficoltà vissuto contro il Getafe, e una carezza distensiva all’operato della società nell’ambito dell’affare Sanchez. Tante notizie positive fanno da corollario al successo dell’Inter in Europa League con il conseguente passaggio alla final eight del torneo continentale, ed allontanano la sempre presente minaccia di ribaltone che potrebbe coinvolgere la guida tecnica della squadra in seguito alle dichiarazioni di Antonio Conte post Atalanta. Tasselli che si aggiungono a quelli già presenti per la costruzione di un puzzle che con la permanenza del tecnico leccese sarebbe già molto ben delineato, anche in chiave mercato. Con la ricerca delle posizioni scoperte che andrebbe a proseguire partendo dall’esterno sinistro e passando per il centrale di difesa mancino, sino ad arrivare alla linea mediana dove a lato dell’investimento su Tonali servirà un altro nome già pronto per essere protagonista e con maggiore esperienza anche sul fronte continentale. Davanti, con la conferma di Sanchez e Lautaro, spazio alla ricerca di un vice Lukaku di livello per completare il lotto di attaccanti. In attesa di dichiarare finita la tempesta una volta per tutte: sino ad allora, Allegri guarderà con interesse l’evoluzione dei rappporti a tinte nerazzurre.