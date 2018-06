Inter, Puscas può tornare in Serie B: c'è il Crotone

© foto di Insidefoto/Image Sport

Un anno fa conquistava la promozione in Serie A con la maglia del Benevento, siglando il gol decisivo contro il Carpi. Ora George Alexandru Puscas potrebbe ripartire da Crotone, dopo la parentesi al Novara senza riuscire a evitare la retrocessione dei piemontesi in Serie C nonostante i suoi nove gol siglati da gennaio a fine campionato. L'attaccante classe '96 di proprietà dell'Inter, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe rinforzare la squadra calabrese per cercare l'immediato ritorno in Serie A.