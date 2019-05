Inter, quanti addii: da Miranda a Candreva, sette con le valigie pronte

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per tanti nerazzurri sarà l'ultima partita a San Siro. Prima l'obiettivo tre punti, poi i saluti. Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, è il caso certamente di Joao Miranda, che lascerà il posto a Diego Godin. Pochissime chance di restare a Milano per Cedric, che non verrà riscattato dal Southampton. Anche Dalbert dovrebbe lasciare i nerazzurri, sebbene servirà trovare un'offerta congrua. Probabile anche l'addio di Joao Mario, che in questa stagione tra alti e bassi si era saputo anche ritagliare un ruolo da protagonista in autunno.

Gli altri - Un capitolo a parte meritano Borja Valero, Candreva e Keita. Borja andrà in scadenza nel 2020 e probabilmente già in estate potrebbe lasciare Milano. Così come Candreva, a un passo dall’addio già la scorsa estate. Keita invece spera ancora di restare, ma solo se col Monaco verranno riviste cifre e modalità di pagamento del riscatto, fissato oggi a 34 milioni.