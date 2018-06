Inter, Rafinha resta nel mirino: offerta al Barcellona dopo il 1° luglio

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter ha deciso di non sfruttare l’opzione di acquisto a 38 milioni di euro per Rafinha, scaduta nella giornata di ieri. Tuttosport scrive che il Barcellona chiede quella cifra per cedere il calciatore, ma la Società nerazzurra fino al primo luglio non presenterà alcuna offerta. Dunque, se i blaugrana non dovessero ricevere entro fino mese una proposta irrinunciabile, l’Inter a luglio si presenterà a Barcellona e proverà ad abbassare il prezzo, proponendo l’acquisto del giocatore in prestito con obbligo di riscatto.