Inter, Rafinha vuole restare: trattativa aperta col Barcellona

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Analizzando il mercato dell'Inter, La Gazzetta dello Sport sottolinea come l'Inter, visti gli obblighi Uefa da rispettare, non potrà assicurare al Barcellona i 38 milioni previsti per il riscatto di Rafinha nei tempi stabiliti. Il club nerazzurro ha intenzione, com'è noto, di proporre il rinnovo del prestito, possibilmente biennale, aumentando la parte fissa. Il Barcellona vorrebbe monetizzare per pagare Griezmann e ha altri giocatori da piazzare (tra cui Deulofeu, Munir e André Gomes) ma potrebbe anche venire incontro all’Inter a due condizioni. Che appunto più avanti il guadagno sia superiore e che nel frattempo non arrivi un club disposto a puntare forte su Rafinha. Il quale però ha già ribadito che vuole solamente l’Inter.