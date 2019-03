Inter-Rakitic, i contatti restano in corso: attesa per il confronto col Barça

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sull'obiettivo Ivan Rakitic per l'Inter. E' la stella nel mirino dei nerazzurri per l'estate: contatti anche nelle ultime settimane, ieri è stato guida della rimonta croata contro l'Azerbaijan. In ballo c'è il rinnovo con il Barcellona, potrebbe avere meno spazio dopo l'arrivo di Frenkie de Jong e la percentuale per uno sbarco all'Inter è al momento la più concreta.