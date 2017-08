Inter, Ramadani a lavoro per portare Jovetic alla Fiorentina

© foto di J.M.Colomo

Stevan Jovetic potrebbe essere il colpo di fine mercato da regalare a Pioli. Ramadani in queste ore è a lavoro per cercare una soluzione per aiutare la Fiorentina a pagare l'ingaggio del montenegrino, anche se, insieme ai viola, anche Siviglia e Marsiglia restano molte interessate al suo possibile acquisto. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.