Inter, Ranocchia: "Abbiamo centrato un obiettivo fondamentale"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia arriva ai microfoni di Premium Sport per esprimere tutta la gioia per il traguardo Champions raggiunto dall'Inter: "Sarei entrato senza cambio su quell'angolo... Mi sentivo bene, sentivo che era la serata giusta. E' stata una partita folle, ma abbiamo centrato un obiettivo fondamentale".

Partita che riassume le caratteristiche di una stagione dell'Inter, a un certo punto sembrava impossibile:

"Sì, perché la Lazio è fortissima e lo ha dimostrato anche stasera. Ma noi ci abbiamo creduto dall'inizio alla fine, tutti i gol fatti li abbiamo voluti. Volevamo questo traguardo".

Su Brozovic:

"Ha fatto tantissimo per la squadra, dentro e fuori dal campo. Dopo di me è stato il giocatore più rivalutato... Quest'anno sono stati fondamentali tutti, chiunque è stato chiamato in causa ha fatto bene. Noi prima che giocatori siamo uomini e questa è la cosa più importante, se c'è l'uomo dietro il giocatore i risultati arrivano. E questa Inter è piena di uomini".

L'animo folle dell'Inter si può pacare?

"Ma l'Inter è sempre stata così, ha un rapporto coi tifosi che hanno poche squadre al mondo. Questo è il nostro ringraziamento verso di loro che ci hanno sostenuto. Noi ci abbiamo sempre creduto, anche quando siamo calati abbiamo fatto gruppo e ci siamo dati questa possibilità, vincendo".

Cosa vi ha detto Spalletti nello spogliatoio?

"Non lo so, è successo un casino e non so chi parlava".