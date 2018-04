Inter, Ranocchia: "Abbiamo tanta voglia e stasera lo dimostreremo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poco prima di Inter-Cagliari, Andrea Ranocchia parla così alla InterTV: "Il pubblico di San Siro ha sempre risposto in maniera gigantesca, nessuno ha un pubblico come il nostro. Oggi dobbiamo vincere: tre punti come per le prossime che ci aspettano - dice il centrale nerazzurro -. E' complicato per tutti. Siamo lì e chi avrà più voglia di arrivare lassù ci arriverà. Noi abbiamo tanta voglia e oggi lo dimostreremo. La pressione? Al di là dei risultati recenti, le prestazioni sono sempre state ottime. A noi non deve interessarci troppo del Cagliari, ma pensare solo a noi stessi. E penso che faremo una grande partita".