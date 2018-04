Inter, Ranocchia: "Adesso non c'è più margine per sbagliare"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Cagliari: "Abbiamo un solo risultato a disposizione stasera, così come nelle prossime sei partite: per arrivare lassù, dobbiamo sempre portare a casa i tre punti. E dobbiamo rispondere alle nostre avversarie che vanno forte. Calo nelle precedenti tre partite? Nelle ultime gare le prestazioni sono state buonissime, stiamo bene: ci è mancato il gol, ma abbiamo creato tanto in tutti i match. Dobbiamo continuare su questa strada, consapevoli che stanno finendo le partite e che non c'è più margine per sbagliare".