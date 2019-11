© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Andrea Ranocchia, difensore dell'Inter, a Sky Sport prima della gara contro Bologna:

"Vincere aiuta a vincere. Quando ottieni un successo, hai più fiducia e coraggio per affrontare quelle seguenti. Il Bologna è in forma e in casa dà il meglio di sé".

Quanto state faticando con le tante partite ravvicinati?

"Siamo tutti giocatori esperti, che hanno sempre avuto gare ravvicinate. Non ci dobbiamo pensare, anche il Bologna ha giocato pochi giorni fa. Dobbiamo solo ragionare sul vincere la partita oggi".