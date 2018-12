Inter, Re Mida Spalletti: le valutazioni dei giocatori schizzano alle stelle

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Luciano Spalletti viene definito questa mattina da Tuttosport come un "Re Mida" per l'aumento di valore di alcuni calciatori che stanno crescendo in modo esponenziale sotto la sua guida. Il primo è Milan Skriniar, arrivato nell'estate 2017, divenuto subito titolare e oggi, difensore centrale che ha raggiunto la valutazione di 80 milioni di euro. Poi c'è Brozovic, che a febbraio pareva sul punto di dire addio ai nerazzurri, per poi diventare chiave nei piani del proprio tecnico dopo la trasformazione in regista. Adesso vale come minimo 60 milioni, ovvero la cifra della clausola rescissoria, anche se l'Inter lo valuta addirittura di più. Infine c'è Mauro Icardi, migliorato ulteriormente sotto la guida del tecnico toscano e prossimo a veder alzare la propria clausola rescissoria dai 110 milioni attuali ad almeno 160 milioni.