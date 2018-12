Inter, rebus Gabigol: proposto in Premier, richiesto dal Flamengo

Fonte: fcinternews.it

"Il primo file che dovrà aprire Marotta è legato al futuro di Gabigol che il 7 gennaio si presenterà ad Appiano da capocannoniere del Brasileirão". Lo ricorda Tuttosport, che prova a capire il futuro dell'attaccante: "Spalletti potrebbe anche decidere di tenerlo, ma è più probabile un addio - si legge -. In pole c’è il Flamengo che ha bisogno di un colpo a sensazione per sostituire Paquetá, andato al Milan. Il club ha già contattato il padre di Gabigol come ha fatto il Corinthians (meta però poco gradita vista la rivalità col Santos). L’altra opzione porta in Premier: Kia Joorabchian lo ha proposto a West Ham, Crystal Palace ed Everton ma il regolamento della FA prevede come unica possibilità un acquisto a titolo definitivo".