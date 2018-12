© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter punta gli occhi in Argentina per rinforzare il centrocampo che verrà. Tra le idee ci sono conferme, spiega oggi Tuttosport, per Naithan Nandez. Ventitre anni, uruguaiano, ha passaporto comunitario. Il giocatore del Boca Juniors è con forza nel mirino della società nerazzurra e della coppia di dirigenti Ausilio-Marotta.