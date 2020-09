Inter, restart ad Appiano. Il mercato entra nel vivo: il sogno è sempre Kanté

Il mercato entra nel vivo, anche se di fatto i primi colpi in arrivo l'Inter li ha già impacchettati e pure infiocchettati. Oggi sbarcherà a Milano Aleksándar Kolárov che, dopo la (non fortunata) parentesi in Nazionale, è pronto a raggiungere la city italiana in attesa di effettuare le visite mediche nella giornata di domani. Seguiranno Matteo Darmian e Arturo Vidal. Inter e Parma erano d'accordo perché l'esterno raggiungesse quest'estate la Pinetina e così sarà, per ciò che riguarda il cileno queste sono ore decisive affinché si trovi la quadra per la risoluzione del contratto con il Barcellona. Formalità e pochissimi milioni (di premi/bonus) di mezzo prima di salire su un charter che lo riporterà in Italia ad abbracciare nuovamente Antonio Conte. Che sabato si è divertito a osservare il suo pallino N'Golo Kanté, dominante in mezzo al campo con la sua Nazionale campione del mondo. Il Chelsea è geloso del proprio gioiello, nel pieno della sua maturità calcistica (29 anni) e ancora sotto contratto con i Blues fino al 2023. Motivi per i quali strappare la piovra di Parigi ai londinesi sarà tutt'altro che semplice. Nondimeno in cima alla lista di Conte c'è sempre lo stesso nome. Da mesi. Dipenderà tutto dalle uscite e dai soldi che i nerazzurri riusciranno a ricavare da queste. Tipo: Radja Nainggolan non si muove se questa volta non giungerà in Viale della Liberazione un'offerta parecchio importante. E lo stesso vale per Brozovic, Vecino, Eriksen e Lautaro. Ci siamo: oggi la squadra si raduna ad Appiano Gentile e, al contempo, si entra nel vivo del mercato dell'Inter che ha poco meno di tre settimane per costruire una rosa, questa volta sì, da scudetto.