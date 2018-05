Inter, rinnovo pronto per Icardi: 180 milioni di euro di clausola

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Rinnovo pronto per Mauro Icardi, stando a quanto riferisce Premium Sport: otto milioni di euro a stagione, con clausola fissata a 180 milioni di euro per premiare la stagione del capitano. La tv rivela inoltre che l'unica variabile è la qualificazione in Champions League, per questo sarà decisiva la sfida contro la Lazio di domenica.