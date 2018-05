Inter, riscatto complicato per Cancelo: torna di moda Vrsaljko

© foto di J.M.Colomo

Joao Cancelo ha ampiamente dato la propria disponibilità a restare in nerazzurro, soprattutto dopo l'accesso alla prossima Champions League, ma il suo riscatto, come quello di Rafinha, resta in stand by e quanto meno complicato. Per questo, è tornato di moda il nome di Sime Vrsaljko tra i potenziali acquisti sulla fascia destra, con il giocatore che dopo la vittoria dell'Europa League con l'Atletico Madrid, potrebbe dare il via libera per il ritorno in Italia dopo la prima esperienza al Sassuolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.