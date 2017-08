Inter, Sabatini: "Karamoh? Ausilio ci prova. Se non arriva lui, un altro"

Fonte: dagli inviati a Milano

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto a margine dell'evento organizzato a Milano dall'associazione italiana dei direttori sportivi, Walter Sabatini, dt del gruppo Suning, ha parlato del proprio ruolo e non solo: "Il mio è un ruolo trasversale. Sono un dirigente di sostegno. Nel tempo ho scoperto che questo ds dell'Inter è molto preparato, anche più di me. Io scopro Schick in serie B polacca ma non lo prendo perché non lo posso prendere. Avremmo voluto prenderlo all'Inter ma per nostri motivi non lo abbiamo preso. Ma questo non c'entra niente con la Roma, pensate a godervelo. Il ruolo del direttore sportivo è una grandissima rottura di scatole per tutto quello che concerne il ruolo di intermediario. Con la Juve non abbiamo litigato per Schick. Non so se è una nuova frontiera quello di convivere con Ausilio, ma è lui il ds, fa lui le trattative. È un'esperienza nuova per me è spero di tirare fuori qualcosa di importante. La Cina è un paese straordinariamente vitale è pieno di passione popolare. Manca quella spontaneità nel mondo del calcio. Per me è un'esperienza elettrizzante che mi preoccupa perché il Guangzhou si deve salvare mentre l'Inter deve stare in una posizione alta in classifica. Ha un grandissimo allenatore e siamo molto fiduciosi. Sappiamo che non siamo all'apice della nostra fama e che non verremo celebrati sul mercato ma siamo convinti di aver fatto le scelte giuste. Karamoh? Ce ne parlano bene, Piero sta cercando di prenderlo con qualche difficoltà. Se non è lui arriverà un altro. Mustafi? È un giocatore dell'Arsenal. Abbiamo fatto un tentativo ma abbiamo risorse interne che ci permette anche di non prendere nessuno".