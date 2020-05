Inter, Salcedo e Dimarco potrebbero restare all'Hellas in cambio di Kumbulla

vedi letture

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Dimarco e Salcedo, attualmente in prestito all'Hellas Verona e autori di una buona stagione in Veneto, potrebbero essere offerti ai gialloblu per arrivare a Kumbulla, difensore centrale che piace a tanti club in A e all'estero.