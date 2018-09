Inter, Samp perfetta per invertire la rotta anche in Serie A

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sarà anche «superiore in tutto» alla Samp, ma la classifica al momento non pare essere d’accordo. Dopo la vittoria batticuore sul Tottenham in Champions League, l’Inter è chiamata a reagire anche in Serie A. Un punto di media a gara dopo le prime quattro giornate, in effetti, non si addice molto alla storia e alla reale forza dei nerazzurri. Il rendimento è identico a quello della SPAL al termine della scorsa stagione. Ovverosia salvezza, all’ultima tornata. Ecco, diciamo che gli obiettivi degli uomini di Spalletti risultano essere ben altri. Anche perché l’ultima volta che si registrò una partenza simile, sei anni fa, il risultato finale fu un deprimente sesto posto. Il che conforta molto poco. Per questo, sull’onda di quanto accaduto scorso martedì a San Siro, non può che essere questo il momento migliore per ribaltare una tendenza assai negativa. E i blucerchiati potrebbero rivelarsi gli avversari perfetti per invertire la rotta. Specie se, poi, il campo è quello di Marassi.

Vero che la squadra di Giampaolo non perde dalla prima di campionato e, quando riparte in contropiede, fa paura per brillantezza, coralità ed efficacia (chiedere lumi ad Ancelotti), ma a Genova i nerazzurri sono rimasti imbattuti in cinque degli ultimi sette incroci (due le sconfitte, sempre per 1-0), subendo solamente tre gol e mai più di uno a gara. E se si considera anche il finale della scorso torneo, i ragazzi di Luciano hanno vinto quattro delle ultime cinque trasferte. Sommate i numeri e otterrete un dato più che incoraggiante. La Samp soffre maledettamente e storicamente la Beneamata. Si è arresa 65 volte e spalancato la porta ai nerazzurri 222 in Serie A. Dati schiaccianti, insomma. Che non pareggiano in negativo nessun altro avversario. Ad ogni modo le statistiche vanno prese con le molle. Un impegno ogni tre giorni richiede massima cautela. Va bene l’entusiasmo, ma in fondo in Liguria non aspettano altro che ricevere una squadra in preda all’estasi.