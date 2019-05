Inter, Sanchez non convince. Zapata costa troppo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Caccia agli attaccanti per l'Inter e La Gazzetta dello Sport di questa mattina parla anche di Alexis Sanchez, in uscita dal Manchester United, e Duvan Zapata dell'Atalanta. Per quel che riguarda il primo i Red Devils sarebbero anche disposti a pagare una bella fetta dell'ingaggio ma il giocatore non convince del tutto, vista la sua ultima stagione in Premier League.

Zapata costa tanto - Il colombiano ex Napoli ha invece fatto il definitivo salto di qualità in questa stagione ma il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 40 milioni di euro, una cifra molto alta per le casse del club milanese e per l'età del centravanti, classe 1991.