Inter, Santon: "Spalletti porta continuità. Con lui c'è feeling: io do tutto"

Davide Santon, terzino dell'Inter, ha parlato a Premium Sport al termine della gara vinta contro l'Atalanta: "Sono giovane ma faccio parte di questo calcio da tanto tempo, cominciando a 17 anni. Ho avuto problemi che mi hanno portato anche fuori dall'Italia ma mi sento giovane. Quest'anno c'è stato un cambiamento importante. Quello che sta dando Spalletti alla squadra è il far lavorare tutti ed allenare tutti al massimo. Sono tutti sul pezzo. La nostra forza è che tutti ci sentiamo importanti, dote fondamentale per un gruppo che ambisce a cose importanti. Oggi passava esattamente un anno dall'ultima partita giocata per intero, quindi è stata dura. La stagione non è partita benissimo per me ma non ho mai mollato. Io provo a fare il massimo e con il mister c'è sempre stato feeling. So quello che vuole e che devo dare di più. La vittoria però è stata importante, così come non subire gol contro una squadra fisica come l'Atalanta. Il mister ha tutto: ha una voglia incredibile di vincere e la trasmette a tutti noi. Quando andiamo in campo sappiamo cosa dobbiamo fare. Ci sentiamo una squadra organizzata. Questa è una cosa importantissima, la continuità, che negli anni scorsi è mancata".