Inter, scrivi Gabigol e leggi tesoretto: ecco i piani per gennaio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter pensa già a gennaio e per dare il via al mercato che nella mente di Marotta dovrebbe permettere a Conte di fare l'ultimo step in avanti, ecco che in cima alle priorità c'è la cessione di Gabigol. Il Flamengo ha offerto 22 milioni di euro, ma i nerazzurri aspettano anche notizie dall'Europa visto che i club che hanno mostrato interesse sono tanti. Solo con la cessione del brasiliano, ci sarà il tesoretto per acquistare un top o due calciatori funzionali al progetto dell'ex ct. Un piano in linea con la nuova linea del club: squadra di qualità ma con i conti in ordine. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.