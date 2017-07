Inter, se parte Candreva il primo obiettivo di Sabatini è Berardi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter torna con forza su Domenico Berardi. Lo scrive Tuttosport, che spiega come i nerazzurri puntino con forza il talento del Sassuolo per l'eventuale dopo Antonio Candreva sul quale c'è con forza il Chelsea di Antonio Conte. Giorgio Squinzi, numero uno di Mapei e del club neroverde, chiede tra i 40 e i 50 milioni per farlo partire. Trattativa in salita, il Sassuolo non vuole perderlo ma l'Inter c'è.