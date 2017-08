Inter, sempre viva l'opzione Vidal. Occhi anche su Lamela e Lucas

© foto di www.imagephotoagency.it

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto del mercato in casa Inter, con riferimento in particolare alle trattative per rinforzare il centrocampo e le corsie esterne d'attacco. Si legge sul quotidiano: "In difesa serve almeno un centrale veloce. A centrocampo le idee erano e sono chiarissime: il tecnico ha chiesto un giocatore in grado di fare la differenza nelle due fasi, di essere presente in ogni zona del campo e di garantire un discreto numero di gol. La scelta era caduta su Radja Nainggolan, che poi però ha rinnovato con la Roma. E allora il profilo resta altissimo: Arturo Vidal. Il cileno lascerebbe volentieri Monaco, ma il Bayern l’ha blindato. Il corteggiamento nerazzurro continua: l’acquisto di Vidal alzerebbe notevolmente il livello di competitività. Spalletti, infine, punta sull’arrivo di un esterno offensivo di spessore. Emre Mor è considerato molto forte in prospettiva, ma avrà bisogno di un periodo di adattamento alla nuova realtà. Anche in questo caso, quindi, si ragiona su elementi di alto livello: Lamela (se dimostrerà di star bene), Martial (se il Manchester decidesse di privarsene), Lucas (al Psg adesso sono in tanti), Yarmolenko (talento e fisico, ma finora un po’ incostante nella Dinamo Kiev)".