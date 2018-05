Inter, senti Paulo Diaz: "Mi piacerebbe giocare in Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Fox Sports Chile, Paulo Diaz, difensore cileno classe '94 del San Lorenzo, ha ribadito di voler giocare un giorno in un top club europeo, lui che in tempi recenti è stato accostato a Inter e Atletico Madrid: "Mi piacerebbe giocare in Champions per eguagliare Alexis Sanchez e Arturo Vidal, che hanno soddisfatto i loro sogni. Voglio fare lo stesso", riporta fcinternews.it.