Inter, senza 50 milioni entro il 30 di giugno Perisic resterà nerazzurro

© foto di Federico Gaetano

L'Inter ha dettato la linea sul fronte Ivan Perisic: niente sconti sui 50 milioni richiesti e cessione entro il 30 di giugno. Il croato è cedibile in nome del fair play finanziario, ma solo fino a venerdì. Nel caso in cui nessuno dovesse bussare alla porta con quei milioni in mano, il giocatore tornerà a essere una priorità nerazzurra, con buona pace del Manchester United di Mourinho. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.