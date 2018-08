Inter senza alternative a Modric; l'offerta sarà valida fino a fine mercato

© foto di Imago/Image Sport

Senza alternative e col sogno Luka Modric, vivo nonostante la giornata di ieri abbia segnato una svolta negativa nella trattativa. Florentino Perez ha rispedito al mittente l'offerte presentata dall'Inter per il croato ed è pronto a rinnovare il contratto dell'ex Tottenham.

In Spagna sono certi che adesso Modric resterà, ma fino a quando non chiuderà il calciomercato - o arriverà l'ufficialità del rinnovo - l'Inter terrà sempre aperta la porta. Ecco perché, scrive il Corriere della Sera, in casa nerazzurra si sono affrettati a far sapere che nonostante i segnali negativi delle ultime ore queste condizioni economiche saranno valide fino alla chiusura della sessione di calciomercato, cioè venerdì 17 agosto.