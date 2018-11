Inter, senza i paletti dell'UEFA si prepara il nuovo assalto a Modric

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l'Inter in estate tornerà alla carica per l'acquisto di Luka Modric, obiettivo caldissimo dello scorso agosto. Il croato ha il contratto in scadenza nel giugno del 2020 e dunque, la prossima estate, avrà un solo anno di accordo rimanente con i Blancos, condizione che potrà facilitare l'eventuale trattativa. In più, i nerazzurri avranno un paletto in meno in chiave Fair Play e dunque potrà anche alzare la possibile offerta.