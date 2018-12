© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il presidente Steven Zhang ha in testa di svecchiare la rosa, scegliendo possibilmente giocatori italiani. L’uscita dalla Champions però non facilita i discorsi in vista dell’ultimo step del fair play finanziario, ovvero la quota di milioni di euro di plusvalenza (stimata tra i 40 e i 50) da produrre entro il 30 giugno. Partirà un big e - si legge - in questo senso il nome di Skriniar va monitorato. Poi dal primo luglio lo scenario cambierà, ma i tifosi dell'Inter non devono aspettarsi acquisti alla Cristiano Ronaldo.