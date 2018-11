Inter, sfida alla Roma per Herrera: il centrocampista si svincolerà a giugno

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida a due tra Roma e Inter per Hector Herrera. Secondo quanto riportato da Tuttosport i nerazzurri e i giallorossi vogliono portare in Italia il centrocampista messicano in scadenza di contratto con il Porto a giugno e nelle prossime settimane potrebbero tentare un approccio per il mediano.