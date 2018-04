Inter, si chiude per Lunin. Operazione da chiudere in sinergia col Bologna

Giorni importanti sul fronte Andriy Lunin. L'Inter sta cercando di stringere i tempi per chiudere la trattativa con lo Zorya e assicurarsi il 19enne portiere ucraino. L'accordo di massima con il club e il giocatore già c'è, ma negli ultimi giorni è salito il pressing di Juventus, Napoli e Arsenal. Suning potrebbe muoversi nei prossimi giorni per evitare la beffa: l'offerta è di 6 milioni, il giovane talento verrebbe girato al Bologna in prestito per una o due stagioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.