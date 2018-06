Inter, si continua a monitorare la pista Malcom: le ultime

L’Inter non molla Malcom. Da Sky Sport arrivano conferme circa l’interesse dei nerazzurri per il brasiliano del Bordeaux classe 1997. L'operazione non sarebbe semplicissima, il brasiliano è valutato dal Bordeaux non meno di 40 milioni. I nerazzurri però restano alla finestra. Sembra ormai sfumato Simone Verdi, destinato al Napoli, l'alternativa principale rimane Matteo Politano del Sassuolo.