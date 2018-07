Inter, si lavora a Vrsaljko-Darmian. E D'Ambrosio è incedibile

© foto di Imago/Image Sport

L'Inter va a caccia di un terzino e i due nomi più importanti in questo senso restano quelli di Sime Vrsaljko e Matteo Darmian. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club nerazzurro sta lavorando su entrambi i profili. Inoltre in giornata sono emerse voci su un possibile interessamento del Napoli per Danilo D'Ambrosio, ma la dirigenza fa sapere che l'ex Torino è incedibile.