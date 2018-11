Inter, si lavora per bloccare Andersen: può sostituire Miranda

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Inter vuole bloccare Joachim Andersen e ha già mosso i primi passi. La presenza di Osti e Romei alla gara di Youth League tra Inter e Barcellona al fianco di Ausilio e la prova di come le società stiano parlando per individuare le contropartite tecniche per il centrale blucerchiato, che la Samp valuta circa 25-30 milioni di Euro. Nei piani dell'Inter dovrà essere il sostituto di Joao Miranda. In tal senso dalla Spagna rimbalza l’indiscrezione in base a cui Jorge Mendes starebbe lavorando per portare il brasiliano al Siviglia addirittura a gennaio: se così fosse, il club nerazzurro non si farebbe trovare impreparato. Lo riporta Tuttosport.