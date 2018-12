Inter, si riflette sul riscatto di Vrsaljko: rispunta il nome di Darmian

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter riflette sul possibile riscatto di Sime Vrsaljko dall'Atletico Madrid e torna a pensare a Matteo Darmian. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i tanti problemi fisici che hanno colpito il croato in questa stagione non rendono certo il suo acquisto a titolo definitivo e per questo Piero Ausilio è ripiombato sull'esterno italiano del Manchester United.