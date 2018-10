Inter, si studia una cooperazione con la Samp per arrivare a Tonali

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sandro Tonali, talentuoso centrocampista del Brescia, è sempre al centro dell'interesse di numerosi grandi club italiani e non. Stando a FcInterNews, la Roma ha provato lo scatto ma Massimo Cellino ha già declinato un'offerta da 12 milioni di euro. Juventus e Milan rimangono vigili, ma il patron bresciano chiede una cifra vicina ai 25 milioni per il proprio gioiello, mentre l'Inter studia una possibile operazione in sinergia con la Sampdoria: l'idea sarebbe quella di prelevarlo immediatamente dal Brescia per girarlo in prestito ai blucerchiati che garantirebbero un anno da titolare al Marassi. I bianconeri studiano la stessa formula, ma vorrebbero imbastire il tutto con l'appoggio del Bologna.