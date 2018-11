Inter, si valuta la crescita di Bastoni. Può essere lui il centrale del futuro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Forse l'Inter, che si guarda attorno alla ricerca di nuovi difensori, non dovrà continuare la ricerca a lungo e potrebbe ritrovarsi in casa il centrale del futuro. Come sottolinea Tuttosport, le prestazioni col Parma di Alessandro Bastoni confermano le potenzialità del 19enne acquistato a peso d'oro dall'Atalanta. L’Inter prima di investire 20 o più milioni per un altro difensore, valuterà la crescita di Bastoni in questa annata, anche perché il ragazzo è mancino e a Spalletti manca un centrale che sappia impostare l’azione con quel piede.