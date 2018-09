Inter, Skriniar al 45': "Peccato per il gol annullato"

Handanovic 6 - Chiamato in causa raramente, si fa comunque trovare pronto specialmente sui tiri da lontano di Quagliarella. D'Ambrosio 6 - Si concentra più sulla fase difensiva che su quella di spinta. Gara senza acuti e senza sbavature. Skriniar 6,5 - Torna centrale dopo lo spostamento...

Le pagelle dell'Inter - Epic Brozo. Bene Candreva, Icardi non punge

Al termine del primo tempo della gara del Ferraris contro la Sampdoria, a DAZN, parla il difensore dell'Inter, Milan Skriniar : "Abbiamo iniziato un po' addormentati, poi ci siamo ripresi e abbiamo giocato il nostro calcio. Peccato per il gol annullato, ma se il Var ha deciso così c'è poco da fare. Possiamo fare di più, ci proveremo nella ripresa".

