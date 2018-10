Inter-Skriniar, contatti continui per il rinnovo. Vigili i club di Manchester

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Prosegue in casa Inter la trattativa per il rinnovo del contratto di Milan Skriniar. La dirigenza nerazzurra - si legge su 'Sport Mediaset' - sta lavorando per il rinnovo contrattuale dello slovacco che attualmente guadagna 1.7 milioni di euro netti a stagione e ha un contratto fino al 2022. Da entrambe le parti c'è disponibilità, si vuole trovare un'intesa il prima possibile, ma sullo sfondo attenzione a Manchester United e Manchester City, club molto interessati all'ex Sampdoria.