Inter, Skriniar firmerà col PSG ma solo a giugno: due i motivi dietro questa scelta

vedi letture

Milan Skriniar, a meno di clamorose sorprese, a giugno separerà la propria strada da quella dell’Inter. In Francia sono ormai certi dell’accordo verbale tra il difensore slovacco e il Paris Saint-Germain. Come riportato da Sportmediaset, firmando a giugno il calciatore riceverebbe un bonus alla firma di 20 milioni a cui si aggiunge un ingaggio da 9 milioni all’anno. L’addio a gennaio adesso pare improbabile per due motivi: l’Inter avrebbe problemi a sostituirlo e il calciatore perderebbe il ricco bonus alla firma. Si arriverà dunque così al termine della stagione e dunque alla scadenza del contratto.

Ma chi prenderà l’Inter per sostituire Skriniar? Piacciono molto Chris Smalling, Giorgio Scalvini e Perr Schuurs, con l’atalantino che al momento richiederebbe lo sforzo economico maggiore. Piace molto anche Castello Lukeba del Lione, ma secondo l’emittente il vero obiettivo del club potrebbe non essere ancora emerso.