Inter, Skriniar: "Importante non aver preso gol, aspetto positivo oggi"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Così Milan Skriniar a Inter Channel: "E' importante non aver preso gol, un altro aspetto positivo della partita. Siamo contenti della vittoria e di questo ma dobbiamo sempre migliorare. Mai fidarsi delle squadre in difficoltà, questo gol ci dà fiducia perché non sarà facile a Benevento, nessuna partita è facile, ma vogliamo vincere. Pellegri? Un bravo giocatore, lo ha dimostrato nella scorsa partita ma non lo conosco di persona anche se sembra un bravo ragazzo".