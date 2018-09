Inter, Skriniar: "Non ho giocato bene, ma abbiamo vinto"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

A Sky Sport, dopo il match vinto contro il Tottenham, parla il difensore dell'Inter, Milan Skriniar: "Abbiamo tirato fuori tutto, siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato. Come terzino destro ho cercato di dare del mio meglio, non ho fatto un'ottima partita, dopo 20' il giallo mi ha un po' penalizzato, ma l'importante è l'Inter. Adesso bisogna lavorare sempre di più per far meglio".