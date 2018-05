Inter, Skriniar: "Resto a Milano. La prossima stagione sarà migliore"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Uno dei protagonisti assoluti della stagione dell'Inter è stato senza dubbio il difensore Milan Skriniar. Lo slovacco ha parlato del suo futuro ai media del suo Paese. Ecco le sue dichiarazioni, riportate da fcinternews: "Come sono contento delle prestazioni del team, lo sono anche delle mie. Quello che voglio è migliorare ogni anno e giocare il maggior numero possibile di partite. Fin dall'inizio sono riuscito a entrare nella formazione titolare dell'Inter e la cosa mi ha stupito. Ho cercato di consolidare la mia posizione, offrendo prestazioni migliori e alzando il mio livello. Credo che la prossima stagione sarà ancora migliore. Non mi sono preoccupato delle voci di mercato, l'obiettivo era arrivare in Champions con l'Inter. Sono felice a Milano, non ho mai giocato lontano dall'Italia; il tema futuro non è mai stato affrontato. Milan rimane a Milano. Vogliamo fare un'ottima Champions e andare sempre più in alto in campionato".