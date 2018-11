Inter, Skriniar: "Rinnovo? Nessuna novità. Ma i tifosi stiano tranquilli"

Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato a Sport Mediaset soffermandosi anche sull'argomento rinnovo di contratto: "Siamo sempre allo stesso punto. Abbiamo giocato ogni tre giorni, quando ci sarà più tempo per parlare lo faremo. I tifosi possono stare tranquilli? Sì, certo. L'intesa con De Vrij è migliorata? Sì, subito. Dal primo giorno ad Appiano siamo anche assieme in stanza. Ma anche quando ha giocato con Miranda ha fatto bene. La battuta di Spalletti sulla mia valutazione oltre i 100 milioni? Non so se scherza o no (ride, ndr), ma come ho detto prima non penso al mio prezzo. Penso al mio lavoro e voglio fare il meglio possibile".