Inter, Skriniar: "Sarà importante fermare Higuain, è un grande nove"

Lunga intervista a Espn, ripresa da FcInterNews.it, di Milan Skriniar, difensore dell'Inter. "Higuain? Sarà importante non farlo segnare. Non vale solo per lui, ma per tutti i loro attaccanti. Lui è un grande centravanti, uno dei migliori in Italia. Ma dobbiamo evitare di subire reti, provando a segnare uno o due gol per poi vincere la partita". Lo slovacco, fin qui, è rimasto imbattuto nel derby di Milano relativi al campionato? "È importante... ricordo il primo, fu divertente, vincemmo 3-2 alla fine, fu grandioso per noi e i nostri tifosi - sottolinea Skriniar -. Il secondo derby finì 0-0, spero ora di vincere il terzo. Dobbiamo dimostrare di essere più forti. Siamo convinti di essere migliori rispetto a un anno fa, ma poi dobbiamo farlo vedere in campo".