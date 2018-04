Inter, Skriniar: "Testa al Chievo, solo dopo penseremo alla Juventus"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Importante restare compatti dietro, ma anche in generale. Si corre avanti e dietro, dobbiamo continuare così". Questo il commento di Milan Skriniar a InterTV al 4-0 sul Cagliari. "Sono in area per difendere la nostra porta, può succedere anche di essere colpiti. Dobbiamo giocare sempre così anche fuori casa, sebbene qui a San Siro i nostri tifosi ci danno la carica. Anche oggi tante occasioni create, 4 gol, nulla da dire: complimenti a tutti. Il match con la Juve? Ora pensiamo al Chievo, ogni gara è importante da qui alla fine".